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Kocaeli BŞB Kağıtspor- HDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor – HDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından başantrenörler ve oyuncular maçı değerlendirdi.

Spor 07.03.2022, 23:17
Kocaeli BŞB Kağıtspor- HDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor – HDI Sigorta Antalya Güneşi maçının ardından başantrenörler ve oyuncular maçı değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Beş maçta dördüncü galibiyetimiz. Koleji de kendi hatamızdaki toptan verdik. İnanılmaz güzel bir yönetim var. Çok güzel maçtı. Çocukların eline sağlık. Beşinci maçın verdiği yorgunluktan dolayı ilk yarı durgunluk oldu. İkinci yarı atak yaptık. Bizi çok iyi çalışacaklarını biliyorduk. En son maçı oynamışlardı, pazartesiye kadar araları vardı. Biz beş maçlık seriden geldik. Kurduğumuz düzende bugün Brady skora yeterince katkı veremedi, Eren Beyaz çıktı, Corin olmadı Cihan katkı verdi, İbrahim katkı verdi. Herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir koça karşı kazandık. Aramızda devamlı çok güzel maçlarımız var. Antalya’ya başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İsmail Elbaş: "Doğru hamleleri yaptık ama 3.periyotta düştük”

HDI Sigorta Antalya Güneşi Başantrenörü İsmail Fatih Elbaş ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u galibiyetinden dolayı tebrik etmek istiyorum. İki takımda iyi mücadele etti. Galip gelme adına doğru hamleleri doğru zamanda yaptık ama üçüncü periyotta hücum performansımız; hücum anlamındaki aşağı düşüşümüz, müdafaadaki kolay basketleri yeme ve rakibe ivmeyi kazandırma olarak geri döndü. Son periyotta hamle yaptık, yakalamaya çalıştık ama arzu ettiğimiz seviyede olmadı. Bundan sonraki maçlarda ligde kalmayı garantilemek ve sonra da play-off’a girmek için doğru işler yapmak istiyoruz. Oyuncularımızın verdiği mücadeleden açıkçası memnunum. Biraz daha beceri kısmını halledebilirsek tekrar maç kazanmaya başlayacağız” diye konuştu.

Eren Beyaz: "Pota beni taşıyamadı”

Kocaeli BŞB Kağıtspor’da 26 dakika süre alan, 15 sayı kaydeden ve ısınma sırasında potayı kırıp maçın geç başlamasına neden olan Eren Beyaz, “Rakip takımı tebrik ediyorum, gayet iyi mücadele verdiler. Bizde sezon başındaki kötü gidişattan sonra ikinci yarı kendimizi iyi toparladık. Ligde kalmak adına önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapıp play-off hedefine yürümek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı ve rakip takımı örnek mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kendi performansımdaki yükseliş konusunda; elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oldu. Biraz daha fazla oyunda kalmamın etkisi var. Skor bulunca daha fazla oyunda kalabiliyorum. Böyle bir döngü. Hocam da bana güveniyor. Potanın kırılması konusunda ise ısınmada smaç bastım. Kırıldı. Biraz da kilo olarak fazla olduğum için beni taşıyamamış olabilir. Daha önce de bir kere kırmıştım. Denk gelebiliyor” şeklinde konuştu.

Mustafa Erdoğan: "3. periyotta 5 attık, 20 yedik"

HDI Sigorta Antalya Güneşi’nde 30 dakika süre alan ve takımına 11 sayı kazandıran Mustafa Erdoğan, “Savunmada iyi mücadele ettik. Geçen haftaya oranla çok daha iyiydik. Fakat üçüncü periyotta hücumda çok sıkıntı çektik; 5 sayı attık, 20 sayı yedik. Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Rakip takımı da tebrik ediyorum, iyi mücadele etti. Önümüzdeki haftalara bakacağız artık” ifadelerini kullandı.

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