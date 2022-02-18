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Kocaeli BŞB Kağıtspor- Finalspor maçının ardından

TBL’de 80-77 ev sahibi takımın galibiyetiyle biten Kocaeli BŞB Kağıtspor – Finalspor maçının ardından başantrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi.

Spor 18.02.2022, 23:02
Kocaeli BŞB Kağıtspor- Finalspor maçının ardından

TBL’de 80-77 ev sahibi takımın galibiyetiyle biten Kocaeli BŞB Kağıtspor – Finalspor maçının ardından başantrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde ev sahibi ekibin 80-77 galibiyetiyle tamamlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Finalspor maçının ardından sporcular ve teknik adamlar maçı değerlendirdi.

"İki takım da buraları hak etmiyor"

Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Bu tarz maçlar çok zor geçiyor. Ölüm kalım maçları. İki takım da buraları hak etmiyor. Senelerin köklü kulüpleri. Finalspor TBL’nin senelerdir yatırım yapan, eğitim kurumu. Bizim markamız belli. Bizim bu maça kalmamamız lazımdı. Yendiğimiz için mutluyum. Oyuncularıma bütün hafta bir sayıyla da olsa bu maçı kazanmanın önemini anlattım. Maçın gerginliği vardı. Basit hatalar ve top kayıplarımız sebebiyle geri geldiler. Sonunda ise oynamasını bilerek çok önemli bir galibiyet aldık. Haftaya Akhisar’a çok önemli maça gidiyoruz. Çok saygı duyduğumuz bir takım. Geçen yılın bizimle beraber flaş takımı. Bu durumda olmayı onlar da hak etmiyor. Ne yazık ki buradalar. Bu maçtan daha tansiyonlu, çok önemli maç olacak” dedi.

"Stres altında bunlar olabiliyor”

Maçın sonundaki gerginlik hakkında konuşan Yolcu, “Maç sonu gerilimi olabiliyor. Karşı tarafta 6-6. Fethiye’yi kendi evlerinde kaçırdılar. Hangi takımın kimi yeneceği belli değil. Bu ligin güzelliği bu. Hele bu saatten sonra kimin kimi yeneceği hiç belli değil. Stres altında bunlar olabiliyor” diye konuştu.

"İki boş atış ve top kaybıyla mağlup olduk"

Finalspor Başantrenörü Berat Gök ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor oyuncularını galibiyetleri için canı gönülden tebrik ediyorum. Oyuncuların diye de altını çiziyorum. Çünkü maçlar sahada kaybedilir, kazanılır. Düşülür, çıkılır, şampiyon olunur. Bunlar çok önemli değildir. Önemli olan maçın ardından gidip rakibin elini sıkmaktır. Kağıtspor oyuncularını, antrenör hariç teknik ekibini, organizasyon içindeki herkesi tebrik ediyorum. Maça gelirsek; maça iyi başladık. İkinci periyot kontrolü kaybettik. Üçüncü periyot ortaya karakter koyarak geri geldik. Maçın sonunda da sonuca etki edecek iki boş atış ve basit top kaybıyla mağlup olduk. Maç kazanılır, kaybedilir. Fakat antrenörün tavrını Kocaeli şehrine yakıştıramadım” şeklinde konuştu.

"İyi bir maç sonu oynadık”

Oyunda 23 dakika süre alan ve takımına 10 sayılık katkı veren Kocaeli BŞB Kağıtspor oyuncusu Mehmet Oğuzhan Kızıl, “Maça köyü başladık. Rakip takım daha sert başladı. İkinci periyot açıldık. Oyuna karakter koyarak geri geldik. Üçüncü periyotta da yine iyi başladık. Farkı iki hanelere de çıkardık ama bir 5 dakikalık sürede git-gel oldu. Derken son beş dakika Corin sorumluluk aldı. Biz de takım halinde yardımcı olduk. İyi bir maç sonu oynadık. Averajı da aldık. Şimdi play-off oynamak istiyoruz. 2 maç eksiğimiz var. Artık play-off konuşmaya başladık. Kaybettiğimiz dönemlerde de kendimizi bırakmadık. Toparladık. Ligde alt sıralar ise çok karıştı. Biz iyi gidiyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. İyi arkadaşlığımız var. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar savaştık”

Yaklaşık 35 dakika oyunda kalan ve takımına 10 sayılık skor katkısı veren Finalsporlu Sabahattin Can Göndür, “Takımı tebrik ediyorum. Geri düşsek de sonuna kadar savaştık. Galibiyet alacak noktaya kadar geldik ama alamadık. Boş atışları değerlendiremedik, kaçırdık. Rakip takım ise iyi değerlendirdi. Yapacak bir şeye yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah önümüzdeki maçlarda mağlubiyet serisini kırıp tekrardan iyi noktalara çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

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