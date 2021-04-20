Klopp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı

Leeds United maçı öncesi açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, Liverpool’un da kurucu üyeleri arasında olduğu Avrupa Süper Lig’i hakkında “Bu konuyla ilgili düşüncelerim değişmedi. Bu konuyu ilk kez dün duydum. Takımımı zor bir maça hazırlamakla meşguldum. Açıkçası fazla bilgim yok. Ancak insanlar pek memnun değil. Bunu anlayabiliyorum. Daha fazla konuşamam çünkü bu sürece oyuncularım ve ben dahil değildik. Neler olacağını bekleyip göreceğiz” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"53 yaşındayım. Futbolun içinde olduğum dönemde Şampiyonlar Ligi hep vardı. Hedefim, her daim o ligde olan bir takımı çalıştırmak. Şampiyonlar Ligi ile hiçbir sorunum yok.

Futbolun rekabet boyutunu seviyorum. West Ham United’ın Şampiyonlar Ligi’nde olabilme ihtimali güzel bir şey. Elbette onların yerine biz olmak istiyoruz. Ancak onların da şansı olması beni mutlu ediyor. Ne diyebilirim ki? Kolay değil.

Liverpool Kulübü, kişilerin yaptığı bazı tercihlerden daha büyüktür. Futbolun en önemli parçaları takım ve taraftardır. Aralarına hiçbir şeyin girmemesini sağlamalıyız.

Pankartlardan haberim var. Ancak futbolcular yanlış bir şey yapmadı. Birlik olmamız gerekiyor. Kimsenin yalnız yürümek zorunda kalmayacağını göstermeliyiz. Çözülmesi gereken konular var ancak bu futbolcuların görevi değil.

Ben farklı bir pozisyondayım. Yaşananları anlıyorum ancak konuya şu anda pek hakim değilim. 12 takım neden böyle bir karar aldı bilmiyorum. Ancak bu kararın futbolda bazı şeyleri değiştireceğini biliyorum."

Klopp daha önce ne demişti?

Alman teknik adam, konuyla ilgili 2019 yılında yaptığı açıklamada “Umarım bu Avrupa Süper Ligi projesi asla gerçekleşmez” ifadelerini kullanmıştı.

Klopp, “Elbette ekonomik olarak önemli bir proje ancak neden Liverpool’un 10 yıl boyunca Real Madrid’le karşılaşacağı bir sistem kuruyoruz ki? Her sene bunu görmeyi kim ister?” diye konuşmuştu.

(Maçkolik)