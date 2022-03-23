Kitap getirene maç bileti bedava!

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çeken Anadolu Efes Spor Kulübü, “Bir Kitap da Sen Getir” projesini, Anadolu Vakfı’nın desteğiyle altıncı kez, 27 Mart 2022 Pazar günü 15.30’da başlayacak Aliağa Petkim Spor maçında gerçekleştirecek.

Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilecek proje kapsamında bir kez daha, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olacak kitaplar toplanacak. Bu karşılaşma için bağışlamak istedikleri karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve orta okul seviyesindeki kitapları Sinan Erdem Spor Salonu’na getirecek olan basketbolseverler, Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor maçını ücretsiz izleyebilecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanacak kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı’nın yönlendireceği okullara yollanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Bir Kitap da Sen Getir projesi kapsamında bugüne kadar derlediği binlerce kitap; ülkemizin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılmıştı.