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Kıtalar 43. kez buluşuyor

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu yarın 43. kez koşulacak. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşayacak.

Spor 06.11.2021, 12:37
Kıtalar 43. kez buluşuyor

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu yarın 43. kez koşulacak. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 43. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet ve toplamda 40 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor. Altunizade’den başlayacak etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa Kıtası’nda koşuyu tamamlayacak. 09.00’da start alacak 42K yarışı Sultanahmet Meydanı’nda; 09.15’te start alacak 15K yarışı Yenikapı’da; 09.45’te start alacak 8K Halk Koşusu Dolmabahçe’de sona erecek. 42K’da yarışı 6 saat 20 dakikanın altında, 15K da ise 2 saat 15 dakikanın altında bitiren sporculara madalyaları yarış bitiminde takdim edilecek.

Bu sene 42 kilometrede en çok Türk atletin yarışması bekleniyor. Maratona 3 bin Türk atletin kayıt yaptırdığı ifade edildi. Halk koşusu ise korona virüs salgını nedeniyle 20 bin kişi ile sınırlandırıldı.

Geçen sene Kenyalı sporcular damga vurmuştu

Geçtiğimiz yıl parkurda değişiklik yapılmıştı. 42 kilometrelik yarışta sporcular iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Elit atletler erkeler kategorisinde Türkiye’de yaşayan ve ay-yıldızlı formayla koşan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Sang, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 02.11.49’luk dereceyle bitirdi. Sang bu performansıyla kişisel en iyi derecesini yaptı. Elit atlet kadınlar kategorisinde zafer ise Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei oldu. Kipyogei 2.22.06’lık derecesiyle birinci geldi.

Yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü 03.00’te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00’te araç trafiğine kapatılacak. Saat 12.30’dan itibaren ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

İstanbul Maratonu’nun programı ise şöyle:

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün araç trafiğine kapatılması

05.00 Tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

07.00 - 07.30 Sporcu otobüslerinin hareket saati (Taksim ve Sultanahmet)

08:40 Paten start

08.45 Tekerlekli Sandalye yarışı start

09.00 42K Elit Atlet start

09.00 42K Start

09.15 15K Start

09.45 Halk Koşusu Start

13.00 15K Yarışının sona ermesi (Yenikapı)

15.20 42K Yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

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