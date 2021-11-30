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Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat kotası sevinci

Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandırarak tarihe geçti.

Spor 30.11.2021, 14:43
Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat kotası sevinci

ANKARA(AA) - Kısa kulvar buz pateninde ilk olimpiyat kotası sevinci ve gururu yaşanıyor. Hollanda'da düzenlenen Short Track Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını garantileyen Furkan Akar, adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcu Furkan Akar'ın elde ettiği bu başarıyla kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan ilk kısa mesafe sürat patenci olduğunu söyledi.

Özdemir, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılım sağlayabilmek adına tüm dünya sporcularının kota yarışmaları olan Dünya Kupası'nın dört etabında mücadele ettiğini dile getirdi.

Milli sporcuların Çin, Japonya, Macaristan ve Hollanda'da düzenlenen dört Dünya Kupası'nda, olimpik mesafe olan 500, 1000, 1500 metre bireysel mesafeler ile 5000 metre bayrak yarışmalarında kota alabilmek için Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Dört ülkede yapılan tüm dünya sporcularının katıldığı yarışmalar sonrası alınan puanların başarı ortalaması neticesinde olimpiyat kotası verilmektedir. Sporcumuz Furkan Akar 1000 metre erkeklerde ülkemize kısa kulvar sürat pateni branşında kota getiren ilk sporcumuz olmuştur. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarihinde bu branşta alınan ilk olimpiyat kotası olması dolayısı ile çok gururluyuz."

Özdemir, milli sporcunun daha önce de önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, "Furkan Akar aynı zamanda Bosna Hersek'te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) kısa kulvar sürat pateni branşında gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazanarak, federasyonumuza ve ülkemize yine spor tarihinde bir ilk olma onurunu yaşatmıştır." diye konuştu.

"Sporcularımız önemli başarılara imza atmaya devam edecek"

Başkan Gökhan Özdemir, kısa kulvar sürat pateni branşının Türkiye'deki gelişimine değinerek, "Ülkemizde 2009 yılında başlamış olan kısa kulvar sürat pateni branşı 2011 yılında Erzurum’da gerçekleşen Dünya Üniversite Oyunları ile tanınmış ve sporcu potansiyeli bu organizasyon sonrası oluşmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"Bu branşta ülkemiz, dünyada takdirle karşılanan başarılı ve en genç patencilere sahip." diyen Özdemir, "Bu sebepledir ki önümüzdeki dönemlerde federasyonumuz ve sporcularımız, ülkemiz adına önemli başarılara imza atmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

#spor
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