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Kırşehir Belediyespor’da, koronavirüs paniği

KIRŞEHİR'DE, 2. LİGDE MÜCADELE EDEN KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TAKIMI 2020-2021 SEZONU ÖNCESİNDE KORONAVİRÜS PANİĞİ İLE SARSILDI.

Spor 18.09.2020, 10:08
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Kırşehir Belediyespor’da, koronavirüs paniği

2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımı 2020-2021 sezonu öncesinde koronavirüs paniği ile sarsıldı.

Kulüp yöneticilerinden edinilen bilgiye göre Kırşehir Belediyespor file bekçisi Deniz Çınar, orta saha oyuncusu Serhat Mermer, malzemeci Ziyad, antrenör Ali Uçar, stoper Oğuzhan Yazıcı, orta saha oyuncusu İsmail Düzgün ve Mehmet Alaaddinoğlu’nun yanı sıra 2 yardımcı hoca ve 2 kulüp çalışanının test sonuçları pozitif çıktı.

Yeni sezonun ilk maçını Turgutluspor ile oynayacak olan Kırşehir Belediyespor takımında yapılan sağlık kontrollerinde değerleri yüksek çıkan bir kaç oyuncunun daha olduğu ama test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi. Takım yöneticileri test sonuçları pozitif olan kulüp çalışanları ve oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantina süreleri sonrasında ise takımda görevlerine döneceklerini belirtti.

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