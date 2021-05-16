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Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi
TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Spor 16.05.2021, 18:21
TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü.