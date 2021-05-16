banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?

Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Spor 16.05.2021, 18:21
Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü.
Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur