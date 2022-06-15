Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Torun: "Takımın adından belediye adını çıkaracağım"

Kırşehir Belediyespor kulübü yönetiminin istifa etmesinin ardından kulübü devralan iş insanı Çağatay Han Torun, düzenlediği basın toplantısında takımın adından belediye adını da çıkaracağını söyledi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, Kırşehir Belediyespor tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Torun burada yaptığı açıklamada, "Kırşehir küçük bir yer, bazı siyasi çekişmeler şehrin önüne geçiyor. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama ben yaşanan olaylara yakinen şahit olan birisiyim. Bu durum benim de canımı çok acıtıyor. ’Kırşehir Belediyespor’ yazıyor olması takımın belediyeye ait olduğunu göstermiyor. Burası özel bir kuruluş, ismini de değiştireceğim. Takım siyasi çekişmelerden uzak şekilde şehrin tanıtımı için hizmet veren bir kulüp takıma herkesin sahip çıkması lazım. Belediye CHP’ninmiş benim siyasi kimliğimi herkes bilir. Ben en azından CHP’li değilim ama şehrimin takımı sahip çıkmalıyım" dedi.

"Futbol kulüpleri küçülmeye gidiyor"

Kırşehir’in tanıtımı için takımın birinci derecede etkili olduğunu aktaran kulüp başkanı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin tanıtımı noktasında Belediyespor önemli bir yere sahip kurumumuz. Tanıtımla birlikte sportif başarı olursa şehrin tanınırlığı daha fazla ön plana çıkar. Yeni yönetimle takıma hem sahip çıkacak hem de takımı daha noktaya getireceğiz. Belediyeden gelen destekle yetinmeyeceğiz. Her şeyi belediye versin bizler yürütelim mantığında değiliz. Gerekli finansman sağlama mücadelemiz sürecek. Futbolcular ise şu hayat pahalılığında istedikleri rakamın iki üç katı paralar istiyor. Bu nedenle de futbol kulüpleri küçülmeye gidiyor."

Toplantının ardından basın temsilcilerine Kırşehir Belediye Spor tesisleri gezdirilerek yaşanacak süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.