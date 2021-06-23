Kırşehir Belediyespor Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu ile sözleşme imzaladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki toplantı salonunda Kulüp Başkanı Mustafa Bulut ve yöneticilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Bulut, geçen sezon takımın yakaladığı başarının üstünde bir başarı planladıklarını söyledi. Bulut, "5 oyuncuyla anlaştık. 4 futboluyla da prensip anlaşmasına vardık. Toplam da 25 futbolcuyla yeni sezona başlayacağız. Yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor. Kırşehir’e daha yeni başarılar kazandırmak istiyoruz. Sponsorluk konusunda görüşmelerimiz temaslarımız devam ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmzanın ardından bir açıklama yapan Hocaoğlu, “Uzun yıllar çeşitli takımlarda çalıştım. En son geçen sezon Kırşehir Belediyespor’da Ercüment hocanın yardımcısı olarak çalıştım. Şimdi de teknik direktör olarak Kırşehir Belediyespor’dayım. Geçen sene bıraktığımız yerden daha iyisini yapacağız. Play-off oynadık ve başarılı bir sezon geçti. Daha önemli ve güzel başarılar almak için çalışacağız" diye konuştu.