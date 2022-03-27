Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde oynanan Besni Akın Spor ile İmamağa Spor maçında kırmızı kart gören futbolcuların tartışması yeşil sahayı arenaya dönüştürdü. Tarafların tekme tokat bir birine girdiği olaylarda bir futbolcu yaralanırken maç ise iptal edildi

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 3. bölge 16. hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumu’nda Besni Akın Spor ile İmamağaspor arasında maçın 65. dakikasında yaşanan bir pozisyonu ardından maçın hakemi her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gösterdi. Kartın ardından birbirlerine tepki gösteren oyuncular arasındaki sözlü tartışma diğer takım arkadaşlarının da araya girmesi ile büyüdü. Her iki takım oyuncularının birbirine yumruk ve tekme ile saldırdığı kavgaya dönüşen olaylara polisler müdahale etti. Yaşanılan kavgada Besni Akın Spor oyuncusu Mahmut Terezeci, aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralı futbolcu hastaneye kaldırılırken 65. dakikada çıkan olaylardan dolayı maç iptal edildi.