Kırkpınar’ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rövanşı olarak anılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Gökbel Yağlı Güreşleri büyük heyecan başladı. 45’i başpehlivan olan 800’ü aşkın sporcunun kol bağladığı alana Başkan Yücel, tüm sporseverleri davet etti.

Antalya’nın Alanya ilçesi Gökbel Yaylasında bu yıl 16.’sı düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde yer alan Gökbel Yağlı Güreşleri Festivali’nin 2’inci günü güreşlerle başladı. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rövanşları olarak anılan Gökbel Yağlı Güreşleri 45’i başpehlivan olmak üzere 800’ü aşan sporcu er meydanında kol bağlayacak. 2005 yılından itibaren düzenlenen festivallerin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemediğini dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ata sporunun yaşatılması ve vatandaşların güzel vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi. Gökbel Yağlı Güreşlerinin Kırkpınar’ın rövanşı olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Biliyorsunuz ki burada bugün kıran kırana bir mücadele olacak. Neredeyse Kırkpınar’ın rövanşı anlamında. Gökbel Yağlı Güreşlerimiz artık UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesine girdi. Kırkpınar’dan sonra Gökbel Yağlı Güreşleri oldu. Bununda haklı gururunu yaşayarak ata sporuna ne kadar önem verdiğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sporseverleri Gökbel Yağlı Güreş alanına bekliyorum” dedi.