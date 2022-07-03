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Kırkpınar’da yarı final eşleşmeleri belli oldu

Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yarı final kurası çekildi.

Spor 03.07.2022, 16:34
Kırkpınar’da yarı final eşleşmeleri belli oldu

Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yarı final kurası çekildi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dün yaşanan erken final sürprizleri bugün de devam etti. Kırkpınar’da Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban ve Mustafa Taş yarı finale çıkan isimler oldu. Hakem heyeti huzurunda 4 başpehlivan için yarı final kurası çekildi. Kura sonucunda İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek ile eşleşirken, Ertuğrul Dağdeviren ise Mustafa Taş ile eşleşti.

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