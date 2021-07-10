Kırkpınar’da üçüncü tura yükselen pehlivanlar belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci turunda rakiplerini yenen 16 pehlivan üçüncü tura yükseldi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ikinci günü tüm hızıyla devam ediyor. Sarayiçi Er Meydanı’nda 1. tur kura çekiminin ardından 54 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Rakiplerini yenen 27 başpehlivan tur atlayarak 2. tura yükseldi. 2. tur müsabakalarında kura sırası gereği 5 pehlivan güreşmeden 3. tura yükseldi. Diğer 22 pehlivan 3. tura yükselmek için kıyasıya mücadele sergiledi.

3. tura yükselen pehlivanlar şöyle; İsmail Koç, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Yıldıray Akın, Recep Kara, Serhat Gökmen, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Serkan Serttürk, Kürşat Şevki Korkmaz, Şaban Yılmaz, Salih Erinç,Fatih Koyuncu, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren

Fatih Atlı erken veda etti

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık güreşlerinin 2. turunda erken final yaşandı. 2014 yılında gerçekleştirilen 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu olan Fatih Atlı ile, 2004, 2007, 2008, ve 2016’da düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Recep Kara ile eşleşti. Fatih Atlı, Recep Kara’ya yenilerek elendi.

Üçüncü tur güreşleri ilerleyen saatlerde başlayacak.