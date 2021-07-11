banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Kırkpınar’da çeyrek final kuraları çekildi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecanın doruğa ulaştığı final gününde, 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti.

Spor 11.07.2021, 12:31
Kırkpınar’da çeyrek final kuraları çekildi
banner502

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecanın doruğa ulaştığı final gününde, 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti.

Edirne’de 9 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde güreşler tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini yenen 8 başpehlivan ismini çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

"Osman Aynur- Orhan Okulu, Ali Gürbüz - Serhat Gökmen, İsmail Koç - Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz Faruk Akkoyun."

Başpehlivanlık güreşlerinde birazdan gerçekleştirilecek çeyrek turda rakiplerini yenecek olan 4 başpehlivan yarı finalde kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Saat 17.30’da gerçekleştirilecek olan başpehlivanlık final güreşinde müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501