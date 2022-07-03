Kırkpınar’da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban’ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı. Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban’ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar’da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda mücadele edecek.