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Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı

Bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz’e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, davul zurna ile karşılandı.

Spor 12.07.2021, 19:35
Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı
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Bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz’e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, davul zurna ile karşılandı.

660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde favoriler arasında gösterilmeyen İsmail Koç; Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, çayırda 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu’yu yenerek finale çıktı. Koç, finalde Ali Gürbüz’e yenilerek ikinci oldu. Koç, Edirne dönüşünde sporcusu olduğu Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde davul zurna eşliğinde karşılandı.
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