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Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz”

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NİN EFSANE AĞASI, 11 YIL KIRKPINAR AĞALIĞI YAPAN VE EBEDİ 3 ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLAN KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM, ‘KIRKPINAR YAPILACAK MI?’ SORUSU İLE İLGİLİ NET KONUŞTU. SELİM, "BU SAATTEN SONRA KIRKPINAR OLMAZ" DEDİ.

Spor 04.09.2020, 18:55
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Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin efsane ağası, 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, ‘Kırkpınar yapılacak mı?’ sorusu ile ilgili net konuştu. Selim, "Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz" dedi.

Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 3 kez üst üste ara vermeden Kırkpınar Ağası olarak üç Kırkpınar ağalık altın kemerinin ebedi sahibi olan Seyfettin Selim, pandemi nedeniyle kendi tarihinde yapılamayan Kırkpınar ile ilgili gelecek yıl pehlivanlara müjde verdi. Pehlivan ödüllerini 2 katına çıkaracağını söyleyen Selim, ağalık bedelini de 4 kat arttırarak, 2 Milyon 200 bin TL ile açacağını belirtti.

3 altın kemeri ile bilinen Kırkpınar tarihinin ilk ve tek ismi olan ‘Ağaların ağası’ olarak anılan Seyfettin Selim, ‘Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ projesinin imzalarını atmak ve yapımına başlamak üzere Edirne’ye geldi.

"Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreş kamuoyunun merakla beklediği ‘Kırkpınar yapılacak mı? sorusuna net cevaplar verdi. Selim, “Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz. Ben inanmıyorum bu saatten sonra Sağlık Kurulu’nun burada bir karar çıkaracağını Seyfettin Selim olarak, ama çıkarırsa biz varız. Geçen sene ne yaptık, ne verdik pehlivanlara ödül olarak, ben Kırkpınar’ın 2 katını vereceğim, ağalığı da 4 katına alacağım" şeklinde konuştu.

“Bu okullara ayırdığım parayla 40 sene Kırkpınar yapılır”

Selim, “Hani millet ‘paradan kaçıyorsun’ falan diyor ya. Bu sene başka bir şey söyleyeyim size. Edirne’ye yaptığım okul gibi 40 derslik bir okul da Arnavutköy’e yapıyoruz. Kırkpınar parası bunların yanında bir çerez ama milletin bir huyu var, ‘ağa güreş yapmak istemiyor’ diyor. ‘Para harcamak’ istemiyor diyor. Bu para bizim için bir çerez. Bu sene bu okullara yapacağım para 40 sene Kırkpınar yapar. Çok net söylüyorum” diye konuştu.

"Gelecek yıl pehlivan ödülleri 2 katına, ağalık bedelini de 4 katına çıkaracağım"

Selim, "Güreş olmayacağını bildiğim için ben çok zorladım. Balıkesir’deki toplantı da ben ‘güreş yapılacak’ dedim, ‘pehlivanlar hazır olsun’ dedim. Hocaları çıktı dedi ki ‘Ağabey güreşçiler güreşmek istemiyor’ dedi. Bu hoca kim? Başpehlivan İsmail Balaban’ın hocası, İsmail Balaban kim? 2 sene Kırkpınar’da aslanlar gibi Başpehlivan olan bir kardeşimiz. Orhan Okulu var, Recep Kara’ya sorduk, Şaban’a sorduk, bir tek Ali Gürbüz ve birkaç tane pehlivanımız güreşmek istiyordu ama şu anda Ali Gürbüz’de ‘Bu saatten sonra olmaz ağam’ diyor. Bizzat kendisi ile görüştüm. Yoksa biz güreşi yapmak istiyoruz. Burada bir pandemi var. Hastalık var. Bana sorarsanız, ben altına imza atarım, bana versinler yetkiyi, benim denetimim altında yapalım güreşleri. Ama kimse gelmez. Sağlık daha önemli, şimdi konuşuyorlar boş, bundan sonrası inşallah Bilim Kurulu bir karar verirde ama milyonda bir. Güreşi en çok yapmak isteyen benim, altını çizerek söylüyorum. Her yerde herkese söyledim, ‘Sorumluluk alalım yapalım’ dedim. Ama maalesef pandeminin artışından dolayı bu işin olmayacağını görüyorum. İnşallah gene olur. Olursa biz varız. Ağalık bedelini 2 milyon 200 bin TL ile açacağım, pehlivan ödenekleri de 2 katı olacak. Benim amacım Kırkpınar seyircisini oyalamamak. Bu saatten sonra umut çok zayıf" ifadelerini kullandı.

“Kalleşlikle bir aslan parçasını öldürdüler"

Selim, geçtiğimiz günlerde başpehlivanlardan Hakkı Aygün’ün sokak ortasında öldürülmesi ile ilgili de sert konuşarak, "Başpehlivanın öldürülmesi, şerefsizce, kalleşçe bir öldürülme yani. Bunun için bir şey söyleyemem ben. Kalleşlikle, şerefsizlikle bir aslan parçasını öldürdüler. Nasıl rahat uyuyabiliyorlar mı? İnşallah bunu devlet görür, inşallah bunu onurlu ve haysiyetli savcılar görür. 19 yaşındaki bir çocuğun öldürmesini kumpas olduğunu savcı, hakim görür inşallah. Yani o çocuk onu öldürmedi, onu öldürttüler. Böyle bir Türkiye’de böyle bir dünyada mafya mafya ne hikayedir. Antalya’da ses çıksın diye adam öldürüyorsunuz. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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