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Kırklareli’nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor
MÜSABAKALARIN 2. GÜNÜNDE MALTA TEMSİLCİSİ SLİEMA HOTSTİCKS HC İLE LÜKSEMBURG TEMSİLCİSİ HC LUXEMBOURG KARŞI KARŞIYA GELDİ
Spor 27.05.2023, 13:42
Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor.
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli’nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0’lık skor ile kazandı.
Karşılaşmalar 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.