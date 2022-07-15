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Kırklareli’nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların kol bağlamasıyla başladı.

Spor 15.07.2022, 15:51
Kırklareli’nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların kol bağlamasıyla başladı.

Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde bu yıl 9.’su düzenlenen Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların müsabakalarıyla başladı. Kavaklı korusunda gerçekleşen organizasyonda 13 ayrı kategoride 250 pehlivan güreşecek.

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 26 başpehlivan kol bağlayacak.

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