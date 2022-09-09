Kırkbıyık Holding’den Alanyaspor ve Antalyaspor kararı!
Antalya’nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren Kırbıyık Holding’in Genel Müdürü Aydın Demiray, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor sponsorluklarından ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren Kırbıyık Holding’in Genel Müdürü Aydın Demiray, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor sponsorluklarından ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.
Demiray, yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren holdinglerinin, bu süre zarfından gerek bölgesel gerekse ulusal arenada mücadele eden spor takımlarına birçok yardımda bulunduğunu, sponsorluklar yaptığını söyledi. Antalya ilini Spor Toto Süper Lig’de temsil eden Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor’a da bir süredir sponsor olduklarını anımsatan Demiray, bu sponsorluktan dolayı da hem gururlu hem de mutlu olduklarını anlattı. Bu sponsorluklar aracılığıyla takımlara ciddi miktarda gelir aktardıklarını ifade eden Demiray, "Gelinen süreçte üzülerek açıklamak zorundayız ki bir takım problemler nedeniyle hem Alanyaspor hem de Antalyaspor’un sponsorluklarından ayrılma kararı almış durumdayız. Bu problemlerimizi çözüme ulaştırdıktan sonra yeniden bu takımlarımıza sponsorluk yapmaktan mutlu olacağız" dedi.
İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şüpheli Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0