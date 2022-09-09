Kırkbıyık Holding’den Alanyaspor ve Antalyaspor kararı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren Kırbıyık Holding’in Genel Müdürü Aydın Demiray, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor sponsorluklarından ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

Demiray, yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren holdinglerinin, bu süre zarfından gerek bölgesel gerekse ulusal arenada mücadele eden spor takımlarına birçok yardımda bulunduğunu, sponsorluklar yaptığını söyledi. Antalya ilini Spor Toto Süper Lig’de temsil eden Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor’a da bir süredir sponsor olduklarını anımsatan Demiray, bu sponsorluktan dolayı da hem gururlu hem de mutlu olduklarını anlattı. Bu sponsorluklar aracılığıyla takımlara ciddi miktarda gelir aktardıklarını ifade eden Demiray, "Gelinen süreçte üzülerek açıklamak zorundayız ki bir takım problemler nedeniyle hem Alanyaspor hem de Antalyaspor’un sponsorluklarından ayrılma kararı almış durumdayız. Bu problemlerimizi çözüme ulaştırdıktan sonra yeniden bu takımlarımıza sponsorluk yapmaktan mutlu olacağız" dedi.