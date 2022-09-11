Kırıkkale’de başpehlivan Osman Aynur oldu

Kırıkkale’de düzenlenen Ahılılı Hüseyin Pehlivan Karakucak Güreşleri’nde finale kalan Osman Aynur, rakibi Hüseyin Kalaycı’yı yenerek başpehlivan oldu.

Kırıkkale Valiliği ile belediye ve gazeteciler platformu işbirliğinde 2’ncisi düzenlenen Ahılılı Hüseyin Pehlivan Karakucak Güreşleri, büyükşehir parkında yapıldı. Müsabakalara büyükler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 8 ilden yaklaşık 203 sporcu katıldı.

Başpehlivanlık müsabakasında rakiplerini yenen Hüseyin Kalaycı ve Osman Aynur, finalde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada Osman Aynur, rakibine bir kez daha üstünlük kurarak başpehlivan oldu. Ömer Faruk Kalender ile Ünal Karaman da üçüncülüğü paylaştı.

Cazgırın sunumuyla renk kattığı müsabakalarda minikler kategorisi 35 kiloda Taha Bozkuş, 40 kiloda Berat Veli Körpeş, 45 kiloda Eren Yalçın, 55 kiloda Muhammet Efe Gör, 60 kiloda Ali Yağlı ve 70 kiloda Ömer Faruk Özdemir birinci oldu.

Gençler kategorisinde, 55 kiloda Sadık Akgül, 70 kiloda Abdullah Alıcı ve 80 kiloda Ahmet Akbaş ilk sırayı elde etti.

Büyüklerde ise 60 kiloda İrfan Karslı, 70 kiloda Eren utku Kaya, 80 kiloda Taha Efe Eryılmaz, 90 kiloda Caner Demirtaş şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Hüseyin Demirbilek pehlivanı anmak için güreş müsabakalarını gerçekleştirildiğini söyledi.

Türklerin yaklaşık 4 bin yıldır güreştiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, Çin kaynaklarında da Türk’ün sporu "güreş" olarak geçtiğini belirtti.

Tekbıyıkoğlu, "Bu coğrafyadan başlayarak Kuzey’e doğru giderek Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun çok büyük pehlivanlar yetiştirmiştir. Türk yaklaşık 4 bin yıldan beri güreşiyor. Güreş denilince ’Türk’ün sporu’ diyorlar. Bu Çin yazıtlarında da böyle. Biz aslında burada bir festival ve organizasyon yapmadık. Kökü 4 bin yıl öncesine dayanan ve geleceğe devam edebilecek bir geleneğin silsilesinin ortasına bir halkada burada biz ekledik" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da "Bu bir geleneksel hale geldi. Ben katılan bütün sporculara teşekkür ediyorum. Değerli pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onların yollarını açık etsin" ifadesini kullandı.