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Kırıkkale BA’nın yeni teknik direktörü Salih Eken oldu
TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale BA’da teknik direktörlük görevine Salih Eken getirildi. Kırmızı-lacivertli kulüp, Eken ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Spor 25.10.2022, 19:08
TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale BA’da teknik direktörlük görevine Salih Eken getirildi. Kırmızı-lacivertli kulüp, Eken ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale Büyük Anadoluspor’un yeni teknik direktörü Salih Eken oldu. Kulüp Başkanı Veli Uça, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Salih Eken’in fotoğrafına yer vererek, "Kulübümüz, teknik direktör Salih Eken ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" ifadesini kullandı.
57 yaşındaki Eken, kariyerinde Kırşehirspor, Yozgatspor, 1922 Konyaspor ve Karamanspor da görev yaptı.