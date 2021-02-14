banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Biden o karara tepki gösterdi...
Biden o karara tepki gösterdi...
Kadir Topbaş'ın oğlundan babasının ölümüyle ilgili açıklama...
Kadir Topbaş'ın oğlundan babasının ölümüyle ilgili açıklama...
Köy okullarına kar tatili var mı?
Köy okullarına kar tatili var mı?
Türk kaptanın imdat çağrısı
Türk kaptanın imdat çağrısı

Kırıkkale BA’da, 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 14.02.2021, 13:51
2
Kırıkkale BA’da, 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Misli.com 3. Lig 4. Grubun 21. haftasında 17 Mart Çarşamba günü 68 Aksaray Belediye Spor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fikret Karabudak Stadyumu sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörü Erman Güraçar yönetimindeki idman; ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Güraçar, geniş bir kadronun olduğunu ve sakat futbolcunun olmadığını söyledi.

"Sakat futbolcumuz yok"

İkinci yarıda zorlu mücadelelerin olacağını ifade eden Güraçar, sözlerini şu şekilde aktardı:

“Bazı takımlar neferi oluyor. Bazı takımlar ligin altında kalıyor. İşte play-off mücadelesinin içerisinde takımlar var. O yüzden her zaman için ikinci devreler çok daha zorlu geçiyor. Fikstüre bakıldığı zaman da bu hafta ligin lideriyle oynadık. Bu hafta da belki ligin gizli lideriyle oynayacağız. Bir maçı eksik o maçı tamamladığında belki de ligin lideri olarak gözükebilir bu hafta. Zorlu bir deplasman bizim için. Ama bizim amacımız her maçı kazanmak. Her maçta iyi futbol oynamak. Her maçta iyi mücadele etmek. Çok iyi çalışan iyi hazırlanan bir takımımız var. Şu anda Allah’a şükür sakat futbolcumuz yok. Bereketli bir kadromuz var. Bu kadroyu iyi değerlendirip maç maç iyi mücadele vermek istiyoruz.”

"Bir takımda genç oyuncuların olması önemli"

Güraçar, “Bizim takımımızda gerçekten geleceğe yönelik umutla beklediğimiz umutlu olduğumuz oyuncular var. Onların gelişime de katkıda bulunmak istiyoruz. Dönem dönem onlara şans da veriyoruz. Bir takımda genç oyuncuların olması önemli. Bizim de onların uzun yolculuğunun başında rehberlik ediyor olmamız çok güzel bir şey. İçlerinden birkaç tanesini inşallah önünüzdeki yıllarda üst liglerde görürüz. Biz de çok mutlu oluruz böyle bir şey olduğu zaman” dedi.

"Birkaç futbolcumuzu üst liglerde izleme fırsatını buluruz"

Akşam saatlerinde de özel antrenman yaptıklarını kaydeden Güraçar, “8-9 grubumuz var belli bir yaş sınırındaki oyuncular. Pek boş bırakmıyoruz onları. Onlar da azimle, hırsla ve istekle çalışıyorlar. Çalışmaları da gerekiyor bu işten ekmek yiyebilmeleri için. Bu işe daha yukarı çıkabilmeleri için. O bilinçteler güzelde anlayışları var. Güzel de niyetleri de var. Bu şekilde devam edecekler. Umarım dediğim gibi içlerindeki birkaç tanesini önümüzdeki senelerde üst liglerde izleme fırsatını buluruz” ifadesini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16