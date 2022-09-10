Kırbıyık Holding’in Antalyaspor ve Alanyaspor sponsorluğu devam edecek!
Kırbıyık Holding, Antalyaspor ve Alanyaspor sponsorluğuna devam edeceklerini açıkladı.
Kırbıyık Holding, Antalyaspor ve Alanyaspor sponsorluğuna devam edeceklerini açıkladı.
Kırbıyık Holding’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Serik bölgesinden 350 kişi istihdam ediyoruz. Milletimize ve devletimize olan vergi ödemek başta olmak üzere tüm görevlerimizi yerine getiriyor ve bu görevleri de vatani bir bilinçle ve gururla yapıyoruz. Kırbıyık Holding olarak başta Alanyaspor ve Antalyaspor olmak üzere ve Türk sporunun gelişimine katkı sağlayan tüm gençlere desteğimiz sonsuzdur. Bu gençlerin eğitimine olan katkımız da her geçen yıl artarak devam etmektedir ve devam edecektir. Fakat gururla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz devamlı aralıklarla sekteye uğratılmakta. Serik Belediyesi tarafından milyonlarca liralık maddi ve manevi zarar baskısı altında bırakılmaktadır. Kırbıyık Holding Genel Müdürümüz Aydın Demiray da bu olaylar kapsamında Serik Belediyesi’nin sebebiyet vereceği zararlar için bir bütçe oluşturmak adına; Alanyaspor ve Antalyaspor sponsorlukları yönündeki açıklamaları duygusal bir yoğunlukta yapmıştır. Genel müdürümüzün bu bütçe planlaması holdingimiz bünyesinde değerlendirilmiş olup sponsorluklardan çekilmemiz söz konusu değildir" denildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|6
|12
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|5
|2
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|4
|10
|4. Keçiörengücü
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Sevilla
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0