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Kim Min Jae’den Güney Kore selamı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, ısınmada sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarını ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.

Spor 22.08.2021, 21:54
Kim Min Jae’den Güney Kore selamı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, ısınmada sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarını ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min Jae, taraftarları ülkesine özgü şekilde selamladı. Maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma çalışmalarında taraftarların tezahüratlarına karşılık tribünlere gelen Güney Koreli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.

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