Kim Min-jae resmen Napoli’de

Fenerbahçe’nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-jae, İtalyan ekibi Napoli’ye 18 milyon 50 bin Euro bedelle transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Çin’in Beijing Guoan takımından 3 Milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Kim Min-jae kariyerine İtalya’da devam edecek. 25 yaşındaki defans oyuncusu 1 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerde başarılı performansı ile takdir toplamıştı. 2022-2023 sezonu kampından transfer görüşmelerini yapmak üzere erken ayrılan Güney Koreli, İtalya Serie A takımlarından Napoli ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe transfer ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae’nin İtalyan Kulübü Napoli’ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.