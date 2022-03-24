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Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkacak.
Kim Min-Jae milli maçta sakatlandı
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu’nda Güney Kore’nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.
Spor 24.03.2022, 21:35 24.03.2022, 22:12
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 9. maçında Güney Kore, İran’ı Seoul Dünya Kupası Stadı’nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon’un golleriyle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae de 11’de maça başlarken, 79. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi. Kim’in yerine kalan dakikalarda Ji-Soo Park görev yaptı. Sarı-lacivertli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı gelen bilgiler arasında.