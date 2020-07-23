Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.