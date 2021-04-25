Kevin N'Koudou: Geri döndüm

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan N'Koudou maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden N'Koudou şunları söyledi:

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Bugün 3 puan almak bizim için önemliydi. Başka seçeneğimiz yoktu. 1-2 maçtır puan kaybediyoruz. Geri dönmek istiyorduk. Ben de kötü performans gösteriyordum. Penaltı kaçırdım. Ben kendime, takım şampiyonluğu için elimden geleni yapma sözü verdim. Puan kayıpları, hatalar olacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Geri döndüm. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."

"ÇOK ŞÜKÜR GOLLER ATTIM"

"Aboubakar benim ağabeyim gibidir. Valentin ile benim ağabeyim Aboubakar. Ben takımıma faydalı olmak istiyorum. İdmanlarda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün çok şükür goller attım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Tek hedefim bu."

(Ensonhaber)