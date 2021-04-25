banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Kevin N'Koudou: Geri döndüm

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu N'Koudou, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Spor 25.04.2021, 17:46
4
Kevin N'Koudou: Geri döndüm

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan N'Koudou maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden N'Koudou şunları söyledi:

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Bugün 3 puan almak bizim için önemliydi. Başka seçeneğimiz yoktu. 1-2 maçtır puan kaybediyoruz. Geri dönmek istiyorduk. Ben de kötü performans gösteriyordum. Penaltı kaçırdım. Ben kendime, takım şampiyonluğu için elimden geleni yapma sözü verdim. Puan kayıpları, hatalar olacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Geri döndüm. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."

"ÇOK ŞÜKÜR GOLLER ATTIM"

"Aboubakar benim ağabeyim gibidir. Valentin ile benim ağabeyim Aboubakar. Ben takımıma faydalı olmak istiyorum. İdmanlarda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün çok şükür goller attım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Tek hedefim bu."

(Ensonhaber)

banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?