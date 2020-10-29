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Keskin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
BURSASPOR’UN GENÇ FUTBOLCUSU RAMAZAN KESKİN’İN KASIK YIRTILMASI AMELİYATI OLDUĞU VE SAHALARDAN 3 HAFTA UZAK KALACAĞI AÇIKLANDI.
Spor 29.10.2020, 17:34
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Bursaspor’un genç futbolcusu Ramazan Keskin’in kasık yırtılması ameliyatı olduğu ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’dan bir sakatlık haberi daha geldi. Yeşil-beyazlı kulübün genç futbolcusu Ramazan Keskin’in kasık yırtılmasından dolayı ameliyat olduğu ve 3 hafta takımla çalışamayacağı belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcumuz Ramazan Keskin, kasık yırtılması ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından Yönetim Kurulu Üyemiz Şenol Tosun ve Sportif Direktörümüz Adil Cenkçiler Ramazan Keskin’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Futbolcumuz Ramazan Keskin 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.”
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