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Kerim ile kardeşi Elias Frei, FC Emmen’e transfer oldu
Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim Frei ile birlikte kardeşi Elias Frei’ı kadrosuna kattı.
Spor 18.01.2021, 18:21
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Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim Frei ile birlikte kardeşi Elias Frei’ı kadrosuna kattı.Medipol Başakşehir’dan ayrılan 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei’ın yeni adresi belli oldu. Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. FC Emmen ayrıca Kerim’in 20 yaşındaki kardeşi Elias Frei’ı da kadrosuna dahil etti. Hollanda temsilcisi, Elias ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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