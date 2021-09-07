banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek

Kerim Avcı, Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği’nden Kerim Avcı’yı renklerine bağladı.

Spor 07.09.2021, 18:04
Kerim Avcı, Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği’nden Kerim Avcı’yı renklerine bağladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Gençlerbirliği’nin orta saha oyuncularından Kerim Avcı’yı 2 yıllığına renklerine bağlayan imzayı attırdı. Bordo-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine Rot-Weiss Essen takımında başladı ve bugüne kadar Kayseri Erciyes, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demir ve Gençlerbirliği takımlarında devam etti. Tecrübeli oyuncu çıktığı 326 maçta 79 kez ağları havalandırdı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0