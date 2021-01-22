Kerem Özdamar 3. kez Denizlispor maçında görev alacak

Süper Lig1in 21. haftasında Y. Denizlispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın hakemi Erkan Özdamar oldu.

Denizlispor’un 24 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve İbrahim Bozbey üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Caner Ak olacak.