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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Kerem Kamal’dan bronz madalya
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.
Spor 03.11.2021, 20:45
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul BŞB güreşçisi Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin’i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Türkiye’nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.