Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, canlı yayında bombayı patlattı
Rıdvan Dilmen, canlı yayında Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya ve Fransa'dan takımların istediğini açıkladı. Kerem'in menajeriyle konuştuğunu ifade eden Dilmen, sözleşme uzatmayan genç yıldıza Galatasaray'da kalmasını tavsiye etti.
Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti, Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi. Genç kanat oyuncusunun menajeriyle konuştuğunu söyleyen TRT Spor yorumcusu Dilmen, Almanya'dan ve Fransa'dan Kerem'e taliplerin olduğunu ifade etti.
"STUTTGART VE FREIBURG"
Dilmen, "Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan. Daha iyi takımlara gitmek için biraz daha gelişmeli" dedi.
9 GOLE KATKI
Geçen sezon 3. ligden, Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 20 maçta 5 gol 4 asist yapan, Kerem Milli Takım'a da yüksekdi. 9 gole direkt katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in gözbebeği oldu.