Kerem Alışık’tan derbi yorumu

Gaziantep’te babası Sadri Alışık’ın adını taşıyan tiyatro okulunun açılışına katılan Kerem Alışık, dün akşam Galatasaray’ın, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği müsabakayla ilgili, "Dünkü derbiyi yaşanmamış sayıyorum" dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından Yeşilçam’da ’Turist Ömer’ karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu Sadri Alışık’ın adını taşıyan tiyatro okulu, düzenlenen törenle açıldı. Şahinbey Belediyesi bünyesinde tiyatro eğitimlerinin verileceği Sadri Alışık Tiyatro Okulu’nun açılışına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oyuncu Kerem Alışık ile eğitim görecek kursiyerler katıldı. Babasının adına açılan tiyatro okulu nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kerem Alışık, "49 filmini Gaziantep’te çektik. Bu projede tiyatro okulunun açılmasına vesile oldu. Atölye ve sınıflar çok donanımla, gençlerin yetiştirilmesine imkan sağlayan güzel bir tesis oldu. İnşallah çocuklarımız, burada her şeyi istedikleri gibi yaşayıp, yetişir. Kendi kanatları ile uçmayı başarırlar" diye konuştu.

Babası ve kendisinin Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Alışık, Fenerbahçe’nin sahasında 3-0 kaybettiği Galatasaray derbisi ile ilgili, "Dünkü derbiyi yaşanmamış sayıyorum. Biz de koyu Fenerliyiz. Derbi maçı bizim için kötü bitti. Yapacak bir şey yok, rakibimizi tebrik ediyoruz. O bizim hem ebedi rakibimiz hem de ebedi dostumuz" diye konuştu.

Kerem Alışık’ın bu yorumu öğrenci ve izleyicileri güldürdü.