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Kerem Aktürkoğlu: "Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum"

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Bugün goller bana nasip oldu. Mustafa’ya teşekkür ederim" dedi. Aktürkoğlu, Barcelona maçında perşembe günü daha farklı bir taraftar atmosferi olacağını ifade ederek, "Onların desteği ile biz de inşallah kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor 14.03.2022, 23:26
Kerem Aktürkoğlu: "Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum"

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Bugün goller bana nasip oldu. Mustafa’ya teşekkür ederim" dedi. Aktürkoğlu, Barcelona maçında perşembe günü daha farklı bir taraftar atmosferi olacağını ifade ederek, "Onların desteği ile biz de inşallah kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbiye mental olarak hazır olduklarını ifade eden Aktürkoğlu, "Barcelona gibi bir takımla oynadıktan sonra yorgunluğumuz vardı. Yolculuğumuz çok uzun sürdü. Mental olarak çok iyi hazırlandık. Derbinin çok daha önemli olduğunu biliyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Bugün goller bana nasip oldu. Mustafa’ya teşekkür ederim. Maçtan önce ‘Sana asist yapacağım’ diye söylemişti. Onun asistleriyle gol benim için daha kolay oldu. Gol sevinci ritüelleşti artık. Harry Potter filmleri başladığından beri ben de bir gol sevinci bulmam gerektiğini düşündüm. Böyle bir gol sevinci çıktı. Her şey güzel gidiyor" diye konuştu.

"Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı ile ilgili de 23 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımız bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. Bugün de onların desteğini sonuna kadar hissettik. Onların desteği ile çok daha güzel oynadık. Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak. Daha kalabalık daha coşkulu bir Galatasaray taraftarı olacak. Onların desteği ile biz de inşallah kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Gol bölgesinde olmayı çok sevdiğini söyleyen milli futbolcu, "Oralarda da şansımın da her zaman yardımı oluyor. Çünkü o pozisyonlarda her zaman boş olamıyorsunuz. İdmanlarda bitiricilik üzerine her zaman çalışıyoruz. Bunların da etkisi oluyor. Kendim de eksiklerim için neler üzerinden gidebilirim diyorum. Bunlardan biri bitiricilik oluyor. İnşallah üzerine koyarak devam ederim" dedi.

Her maçı geride bıraktığını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Benim için Barcelona maçı geride kaldı. Beşiktaş maçını düşünmüştüm. O maçta nasıl daha iyi takıma yardımcı olabilirim demiştim. Bugün de çok şükür güzel geçti, kazandık. Bu maç da geride kaldı. Tekrar Barcelona maçı var. Ben her maça öyle bakıyorum" şeklinde konuştu.

Lyon gözlemcisi Bruno Cheyrou’nun kendisini izlemeye geldiğinin hatırlatılması üzerine Aktürkoğlu, "Bunlar güzel şeyler. Ben her zaman sahaya odaklanıyorum. Benim işim sahada. Ben ne kadar kendimi geliştirirsem ne kadar takımıma faydalı olabilirsem bunlar çok güzel şeyler. Ben sahadaki futboluma odaklanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Barcelona’daki beraberliğin anlamı olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu"

Her Avrupa maçından sonra geçmişte puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen milli futbolcu, "Bunlar bizi çok moral bozukluğuna itti. İyi oynadığımız maçlar puan kaybı yaşamıştık. Bu maça mental olarak çok farklı hazırlandık. Çünkü Barcelona’daki beraberliğin anlamı olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bugün güzel galibiyet de taraftarımıza armağanımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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