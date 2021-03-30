Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçiriyor
Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 30.03.2021, 14:45
4
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.
Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(Fanatik)