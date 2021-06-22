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Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim"

Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaretti. Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" dedi.

Spor 22.06.2021, 21:52
Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim"

Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaretti. Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" dedi.

Milli takım kampından dönen Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ile sohbet etti. Sosyal medya hesabından Terim ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Bugün Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" notunu ekledi.
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