Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptı ve ligdeki gol sayısını da 5’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu hat-tick yaptı. Maçın 14. dakikasında sahneye çıkan Aktürkoğlu, ceza sahası içinde Sergio Oliveira’dan aldığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 59. dakikasında kendi başlattığı atakta ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin topuk pasında meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 85. dakikada bir gol atan daha milli futbolcu, maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki futbolcu ligde son olarak Kasımpaşa müsabakasında 2 gol atmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir müsabakasıyla gol sayısını 5’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı.