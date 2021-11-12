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Kerem Aktürkoğlu: “Buradayım ve hayallerimi gerçekleştiriyorum“

A Milli Takım Futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, alt liglerden gelip hem Galatasaray hem de milli takımda oynamasından dolayı hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Spor 12.11.2021, 17:56
Kerem Aktürkoğlu: “Buradayım ve hayallerimi gerçekleştiriyorum“

A Milli Takım Futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, alt liglerden gelip hem Galatasaray hem de milli takımda oynamasından dolayı hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Yarın kendilerine Cebelitarık karşısında galibiyet gerektiğini ve fazla gole ihtiyaç duyduklarını belirten Aktürkoğlu, “Hedefimiz erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Cebelitarık’ın gruptaki yerini bizim için çok düşük görmememiz lazım. İlk maçta ilk yarıda gol atamadığımız için sıkıntıya girmiştik. Pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Yarın ki maçta erkenden gol bulup skoru yukarı çıkartmak istiyoruz“ dedi.

“Erken gol bulursak deplasmandaki sıkıntıyı yaşamayız“

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un davranışlarına değinen Kerem Aktürkoğlu, “Hocamız şahsi olarak sadece benimle ilgilenmiyor, tüm takım arkadaşlarımla ilgileniyor. Dünkü idmanda bireysel olarak benden yapmamı istediğim şeyleri gösterdi. Yeni hoca ve ekiple birlikte en önemli şey futbolcularla olan iletişimi. Bize yakın ve sıcak davranıyor. Aynı zamanda isteklerini bize iletiyor. İkili diyalog halindeyiz. Bence bir futbolcunun hocasıyla yapabileceği en güzel şey. Hoca sahadan ne istediğini söylüyor, sende karşılığında bunu yapabilirim, yapamam diye söyleyebiliyorsun. Kendisi çok sıcak kanlı. Türkçe öğrendi, bize espriler yapıyor. Güzel bir ortamımız var. Yarın ki maçta küçük görmemek derken şunu kastettim. Puanları yok, çok gol atamadılar ama yarın oynanacak maçta büyük ihtimalle erkenden gol bulursak deplasmandaki sıkıntıyı yaşamayız“ ifadelerini kullandı.

“Buradayım ve hayallerimi gerçekleştiriyorum“

Alt liglerden Galatasaray’a gelip milli takımda yer almasına değinen Aktürkoğlu, “Ben 3. Lig’den geldim, profesyonel liglerin en altından. Şu an Galatasaray ve Milli Takımdayım. Bu gerçekten zor görünebilen bir şey ama imkansız değil. Başardım, benden öncede başaranlar vardır. Benden sonrada bu sayı daha da artacaktır. Benden yaşça büyükler vardır. Küçüklerde var, onlara söyleyebileceğim şey pes etmemeleri gerek. O şansı iyi değerlendirdiğinizde çok farklı kapılar açılabiliyor. Galatasaray’a geldim büyük riskler alarak. En alt ligden geldim, zorlu bir sınavdı ve o sınavdan geçtim. Şu an buradayım hayallerimi gerçekleştiriyorum. Tüm Türk futbolcuların hayalidir burada olmak. Fatih hocama verdiği şans için teşekkür ederim“ diye konuştu.

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