Kepez’de otodrag heyecanı

Kepez Drag Pisti, 14-15 Mayıs tarihlerinde hız tutkunlarını ağırlayacak.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak test ettiği ve açılışının ardından nefes kesen yarışlara sahne olan Drag Pisti, hafta sonu heyecan dolu saatlere ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesince düzenlenen Otodrag Yarışına Türkiye’nin dört bir köşesinden sporcuların katılımı bekleniyor. Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine sunduğu Kepez Drag Pisti’ndeki yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayacak. Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 15 Mayıs Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak.