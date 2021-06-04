Kentin göbeğinde nefes kesen gösteri

Kocaeli’de, hafta sonu düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası öncesinde sporcuların kent merkezinde yaptıkları gösteri nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4-5-6 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Motocross ve ATV Parkurunda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya katılan sporcular, şampiyona öncesinde düzenlenen gösteride İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Kent Meydanı’nda nefesleri kesti. Enduro sporcuları motosikletleri ile vatandaşlar için gösteri yaptı. Oluşturulan alanda sporcular, akrobatik gösterileriyle, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı. Küçük yaştaki motosiklet sporcuları da motosikletleri ile gösteri yaptı. Çocukların gösterileri renkli anlara sahne oldu.

“Turizmle sporu buluşturan çok sayıda organizasyonumuz olacak”

Gösteriye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Büyükakın ve Kocaman, sporculara plaket vererek, başarı dileklerinde bulundu. Gösteri öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Özellikle doğa sporlarını desteklemek istiyorsanız, turizmi de desteklemiş oluyorsunuz. İkisi arasında çok yakın bir bağ var. Biz bu organizasyonu Kartepe’de yapıyoruz, çünkü anlamlı bir yerde düzenlemek istedik. Kartepe zaten Kocaeli’nin turizm merkezi. Önümüzdeki günlerde turizmle sporu buluşturan çok sayıda organizasyonumuz olacak. Ballıkayalar’da bir tırmanma şampiyonası da yapılacak. Bu sadece bir başlangıç” dedi.