banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...

Kendisi küçük ama hayalleri ve hedefleri büyük

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ceren Alkan, 4 yaşında başlayan spor tutkusuyla Türkiye dördüncülüğüne ulaştı. Küçük sporcu daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda Türkiye’yi dünya arenasında temsil etmeyi hedefliyor.

Spor 07.02.2022, 11:24
Kendisi küçük ama hayalleri ve hedefleri büyük

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ceren Alkan, 4 yaşında başlayan spor tutkusuyla Türkiye dördüncülüğüne ulaştı. Küçük sporcu daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda Türkiye’yi dünya arenasında temsil etmeyi hedefliyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından genç sporcular yetiştiriliyor. Okullarda yapılan yetenek taramalarında başarı gösteren öğrenciler, özel olarak antrenman programına alınıyor ve turnuvalara hazırlanıyor. Daha 4 yaşındayken jimnastik ile spor yapmaya başlayan 11 yaşındaki Ceren Alkan, okulunda yapılan yetenek taramasında antrenörleri tarafından keşfedildi. 6 aydır koşu sporuyla ilgilenen ve bu süreçte çeşitli turnuvalara katılan Alkan, en son katıldığı U-14 Türkiye Şampiyonası’nda bir çok rakibini geride bırakarak Türkiye dördüncüsü oldu. Alkan, şimdi ise daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda milli takıma girebilmeyi ve Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilmeyi hedefliyor.

Alkan: “6 aydır koşu sporuyla ilgileniyorum”

Spora 4 yaşında jimnastik yaparak başladığını aktaran 11 yaşındaki Ceren Alkan, “İlk spor dalım bu oldu. Çok iyiydim, 1 yıl devam ettim. 9 yaşımda okullar arası bir yetenek taraması oldu. Ben orayı kazandım ve Sedat hocayla çalışmaya başladım. Korona virüs döneminde derslerimizi internet üzerinden yapıyorduk ama çok yararlı olmuyordu. 6 aydır da koşu sporuyla ilgileniyorum. 11 yaşımdayken düzenlenen bir yarışmada birinci oldum. Sedat hocamla çalışmalarımızı sürdürdük. Daha sonra da Türkiye dördüncüsü oldum” dedi.

“Yurtdışına giderek ülkemi temsil etmek istiyorum”

Türkiye şampiyonası için çok çalıştığını aktaran Alkan, "Karda bile koştuk. Kuvvet antrenmanları yapıyorduk, günde 30-40 dakika koşuyorduk ve her gün buraya geliyordum. Okulda olduğum için bazen zor geliyordum. Okuldan çıktıktan sonra annemle hemen geliyorduk. Bazen ısınmak için buraya kadar yürüyerek geliyorum. Sonra da antrenmana başlıyoruz. Sedat hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Bir sürü turnuvaya katıldım, farklı şehirlerde yarıştım. Ama benden büyüklerle koştum. İleride Sedat hocamla birlikte yurtdışına giderek ülkemi temsil etmek istiyorum. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün tempo antrenmanımız vardı. Bu hafta çok iyi antrenman yaptık. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonu olmak” diye konuştu.

"Herkese tavsiyem spor yapsınlar"

Babasının da önceden koşucu olduğunu ve kendisinin onun yolundan gittiğini söyleyen 13 yaşındaki Berat Yıldız ise, Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında iyi bir derece elde edebilmek için çalıştığını vurguladı. Yıldız, “Sedat hocam bizim okulumuza gelmişti, onunla tanıştım. Seçmeye katıldım. Orada iyi koşunca bizi buraya yönlendirdiler. Burada devam ettim. 3 senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün burada ya da ormanda antrenman yapıyoruz. Sadece Pazar günleri dinleniyoruz. Çoğu yarışmalarımızda iyi koştuk. Sadece bazı uzun yarışlarda yenilgimiz oldu. İlerleyen zamanlarda milli takıma girmek istiyorum, hocamla birlikte ülkemi temsil etmek istiyorum. Herkese tavsiyem spor yapsınlar, spordan uzak durmasınlar. Bu yolda devam ederlerse ileride güzel bir hayatları olur” şeklinde konuştu.

“Küçük adımlarla sağlam temellere dayanarak kızımızı yetiştirmek istiyoruz”

Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Sedat Yılmaz da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü yetenek taraması projesi kapsamında Ceren Alkan’ın atletizme olan yeteneğini fark ettiğini söyledi. Yılmaz, “Öğrencimizi 4. sınıfta keşfettik. O süreçte düzenli olarak antrenmana geliyorlardı. Gerçekten atletizme yeteneği olduğunu fark etmiştim. O dönemde Korona virüs sürecinden dolayı 1 buçuk yıl uzaktan eğitim şeklinde derslerimizi verdik. Korona virüs sürecinden sonra yine antrenmanlarımıza düzenli bir şekilde devam ettik. Haftanın 4 günü düzenli bir şekilde antrenmana geliyor şu anda. İlerleyen süreçte hedefimiz milli takım olduğu için basamak basamak gidiyoruz. Bunun bir maraton koşusu olduğunu düşünerek küçük adımlarla sağlam temellere dayanarak kızımızı yetiştirmek ve inşallah ilerleyen süreçlerde olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonası’nda öğrencimizle birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genel anlamda ilk 10’a giren bir öğrencimiz”

Ceren Alkan’ın çocuk yaşta gelecek vadettiğini söyleyen Yılmaz, “Bursa, Kırklareli ve İstanbul’da yapılan yarışmalarda 2008-2009-2010 yaş kategorisinde genel anlamda ilk 10’a giren bir öğrencimiz. Tabii ki bu süreçte antrenman süreci az olduğundan dolayı yüklemeyi de fazla yapmadan bu dereceli koşan birisinin ilerleyen süreçlerde daha iyi dereceler yapacağına inanıyoruz. Tabii ki bunun yanında uzun vadeli antrenman programı yapıyoruz. Yarışma öncesi ve sonrası periyotlar var, bunlara göre hareket ediyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. 22-23 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan Türkiye U-14 yarışmasında Ceren bin metrede Türkiye dördüncüsü oldu. Akabinde bayrak koşusu dediğimiz yarışmada da takım olarak Türkiye üçüncüsü oldular” ifadelerine yer verdi.

“Anne karnında tekmeleyerek spor yapmaya başlıyoruz”

Her yaştan vatandaşın spor yapması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Sadece küçüklere yönelik antrenman yapmıyoruz. U-16-U18 kategorisinde yarışacak öğrencilerimiz de mevcut. Bazı öğrencilerimiz Bursa ilinde yapılacak U-16 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Umarım orada da hem ilimizi hem Darıca ilçemizi en iyi şekilde temsil ederler. Milli takım seçmeleri için altyapı oluşturulacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun yaşı olmaz. Anne karnında tekmeleyerek spor yapmaya başlıyoruz. Doğunca emekliyoruz, bir yerlere tırmanıyoruz. Ben 7’den 70’e herkesin spor yapması taraftarıyım. Sporun yaşı olmaz. Özellikle ileriki yaş kategorilerindeki insanlar ‘Ben yaşlandım, spor yapamıyorum’ demesin. Onlar da spor yapsınlar. Spor demek sadece koşu veya farklı branşlar değil, çıkıp günde bir saat yürüyüş yapmalarını bile onlar açısından çok fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11