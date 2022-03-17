Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen görüntüler...

Çanakkale Boğazı'nda 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü farklı bir heyecana ev sahipliği yaptı. AKP Sakarya Milletvekili Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüde gösteri yarışı yaptı.

Kenan Sofuoğlu, Formula 1 ve F16 uçağını geçen 400 kmh hıza ulaşan 320 ps gücündeki Kawasaki H2R motoru ile Toprak Razgatlıoğlu ise Ferrari’nin ürettiği en hızlı otomobil 1000 ps gücündeki Ferrari SF90 ile 1915 Çanakkale köprüsünün tanıtımı kapsamında yarıştı.

Gerçekleştirilen yarışta, Kenan Sofuoğlu Kawasaki H2R motoruyla, Toprak Razgatlıoğlu'nu geride bırakmayı başardı.

OSMANGAZİ'DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE HIZ DENEMESİ

Kenan Sofuoğlu daha önce de, 2016 yılında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Osmangazi Köprüsü'nün ilk ve en hızlı geçişini yaptı. Açılıştan önce özel izinle gerçekleştirilen geçişte Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, saate 400 kilometrelik hızla Kawasaki H2R model motosikletle en yüksek hıza ulaşan isim oldu. Kenan'ın ulaştığı hız, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarıştığı takımı Kawasaki tarafından H2R motosikletin ulaşabildiği en yüksek hız olarak onaylandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Osman Gazi Köprüsü açılışında hız testi yapan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’yla diyaloğu herkesin kanını dondurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “Kenan’ın abisi efendim” diyerek tanıtılan kişi için, “Yani bu aileden kimse kaldı mı ya. Ha manevi abisi, çünkü hep gittiler” esprisini yapmıştı.

1999 Marmara depreminde enkazın altından sağ çıkmayı başaran ve ölüme meydan okuyan Kenan Sofuoğlu ilk acısını iki yıl sonra yaşadı. Şampiyon sporcu, ilk olarak ağabeyi Bahattin Sofuoğlu’nu trafik kazasında kaybetti. 2008 yılında diğer ağabeyi Sinan Sofuoğlu’nun da acı haberi geldi. Ünlü yarışcı, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kenan Sofuoğlu daha sonra babasını hayatını kaybetti. Kenan Sofuoğlu, kısa bir süre sonra da “elinde büyüdüm” dediği babaannesini kaybetti. (haber 3)