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Kenan Karaman: “Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabildik”

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, Borussia Dortmund maçının ardından iyi oynadıklarını söyleyerek, “Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabildik” dedi.

Spor 15.09.2021, 22:55 15.09.2021, 23:23
Kenan Karaman: “Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabildik”

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, Borussia Dortmund maçının ardından iyi oynadıklarını söyleyerek, “Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabildik” dedi.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Kenan Karaman, mücadeleyi değerlendirdi. Çok iyi bir oyun çıkardıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Karaman, “İlk 20 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Gol bulsaydık maç daha farklı olabilirdi. Geriye düştükten sonra oyun biraz bozdu. Ama bence Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabildik ve gelecekte daha iyi olacağız” dedi. Maçları teknik ekiple birlikte analiz ederek sonraki karşılaşmalara daha iyi hazırlanacaklarını da söyleyen Kenan Karaman, “Bence grupta her takımın eşit şansı var. İyi bir kadromuz var ve iyi bir ekibiz. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hatalarımızı düzelterek daha iyi olacağız. Diğer maçlardan ümitliyim” diyerek sözlerini tamamladı.

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