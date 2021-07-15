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Kenan Karaman Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 15.07.2021, 19:31
Kenan Karaman Beşiktaş’ta
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Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Düsseldorf’taki sözleşmesi biten milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada; 7 gol atıp 2 asist yapan Karaman, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
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