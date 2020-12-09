Kenan Atik: “Oynanan oyun umut verici”

Denizlispor’da Prosinecki’den sonra takımı devir alan Kenan Atik, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarındaki performanslarının umut verici olduğunu belirterek, “Ne kadar iyi futbol oynarsak oynayalım, 3 puan almadıktan sonra bu psikolojiden kurtulmak kolay değil” dedi.

Süper Lig’in 12.haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Yukatel Denizlispor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, Fenerbahçe’ye karşı mağlubiyet almalarına rağmen oynanan oyunun kendilerini tatmin ettiğini belirtti. Fenerbahçe maçına ilişkin oynanan oyunun rakibin eksik oynaması ile alakalı olmadığını belirten Atik, “Rakip 55’de 10 kişi kalmış çok önemli değil, 45 ile 55 arasında da çok iyi futbol oynuyorduk. 55’den sonra oynadığımız, girdiğimiz pozisyonları tekrar izlediğimizde takımımız için umut verici, camiamız için umut verici. Şimdi tek amacımız var önümüzde Kasımpaşa maçı var, artık puan ve puanlar almamız lazım. Bu iyi futbolu devam ettirirsek puanları da alacağımıza inanıyoruz. Futbolcular olarak bizler de inanıyoruz. Başakşehir ve Fenerbahçe gibi iki güçlü takımla oynadıktan sonra bu güveni kazandık. Bu güveni devam ettirmek istiyoruz. Artık puan almamızın galip gelmemizin zamanı geldi. En azından camiamıza, futbolcularımıza, bize bu psikolojik ortamdan kurtulmamız için bir galibiyet lazım. Ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar iyi futbol oynadıysak oynayalım, 3 puan almadıktan sonra bu psikolojiden kurtulmak kolay değil. Onun için bizim ihtiyacımız olan şey puan ve puanlar. Ara vermeden Fenerbahçe maçından sonra çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Maçlar yoğunlaşıyor, oyuncularımıza ihtiyacımız var”

Takımda sakatlıkları süren oyunculara ilişkin açıklamalarda bulunan Atik, “Subotic, maçta kasığından sakatlandı. Özgür, Dossevi ve Sakıb’ı yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelecek haftaki idmanlara ama Sakıb’ın biraz zor, Özgür belki yavaş yavaş biraz başlayabilir idmanlara, Dossevi’yi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi oyuncularımıza gelince tam kadro olunca daha başarılı olacağız. Oyunculara da ihtiyacımız var. Önümüzdeki periyotta çarşamba-pazar ve salı-cumartesi gibi hafta da artık 3 maç oynanacak. Başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarılı olmak istiyorsak gol yemememiz lazım”

Ligde erken gol yiyen takımların morallerinin bozulduğunu bu sebeple yenildiklerini belirten Atik, “Artık bu oyuna Denizlispor kötü başlıyor, ilk 15 dakika da gol yiyor gibi kafalarda yerleşen şeyi silmemiz için de ‘en iyi defansı nasıl yapabiliriz?’ onun çalışmalarını yapıyoruz. Başarılı olmak istiyorsak gol yemememiz lazım. Ligde görüyoruz, erken gol yiyen takım, geriye düştüğü zaman morali bozuluyor. Gerçi bizim takım tam tersi oluyor ama yine de olmaması lazım” diye konuştu.

“Taraftarsız ne tadı oluyor ne de tuzu oluyor”

Taraftarlardan destek beklediği mesajını veren teknik adam Atik, “Taraftarsız ne tadı oluyor ne de tuzu oluyor. Taraftar olmadan maçlarımız, hazırlık maçı gibi oluyor. Mutlaka çok taraftara her takımın ihtiyacı var. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum, Denizlispor küllerinden doğuyor. Zor durumlardan kurtuldu. Taraftarımızdan tek isteğimiz bizi desteklesin, moral versin, yensek yenilsek önemli değil. Sahadaki oyuncular mücadele ediyorsa, terinin son damlasına kadar o formanın hakkını veriyorsa desteklesinler. Güzel günler gelecektir mutlaka galibiyetler gelecektir. Onun için desteklerini bekliyoruz tüm taraftarımızın ve camiamızın” şeklinde konuştu.