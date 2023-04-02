Kemal Tavacı: "Planımıza sadık kalarak golü bulduk"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Belli bir süre sonra planımıza sadık kalarak golü bulduk. 3 puan kazandık. Zor bir deplasmanı geride bıraktık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Tuzlaspor deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Hafta içinde Keçiörengücü’nün oyun planına yönelik çalışmaları yaptık. Belli bir süre sonra planımıza sadık kalarak golü de bulduk. Ondan sonra da birçok pozisyon bulduk fakat değerlendiremedik. 3 puan kazandık. Zor bir deplasmanı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.